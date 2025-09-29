Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС
Російська адміністрація на окупованій Луганщині готує "молодіжний стахановський рух", примушуючи студентів до практик на підприємствах та участі у псевдозмаганнях. Це спроба відновити радянську практику, повертаючи регіон у минуле з репресіями та злиднями.
На тимчасово окупованій Луганщині російська адміністрація готує створення так званого "молодіжного стахановського руху". Студентів змушуватимуть до практик на промислових підприємствах та участі у псевдозмаганнях. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.
Деталі
Окупанти на ТОТ Луганщини намагаються відновити радянську практику "стахановського руху", залучаючи до цього молодь. Йдеться про студентів псевдоуніверситетів, яких планують примусово відправляти на роботу на промислові об’єкти та змушувати брати участь у змаганнях між групами.
росія, знищивши майбутнє регіону, намагається повернути його в минуле. Разом із цим на ТОТ повертаються репресії, знецінення особистості, дефіцит і злидні
Нагадаємо
Нещодавно у ЦНС зазначали, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили "курс молодого інфобійця", де старшокласників під виглядом журналістики вчать поширювати пропаганду. Цей "курс молодого інфобійця" має на меті створити нове покоління для інформаційної війни.
