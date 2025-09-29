На временно оккупированной Луганщине российская администрация готовит создание так называемого "молодежного стахановского движения". Студентов будут заставлять проходить практику на промышленных предприятиях и участвовать в псевдосоревнованиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Подробности

Оккупанты на ВОТ Луганщины пытаются восстановить советскую практику "стахановского движения", привлекая к этому молодежь. Речь идет о студентах псевдоуниверситетов, которых планируют принудительно отправлять на работу на промышленные объекты и заставлять участвовать в соревнованиях между группами.

Россия, уничтожив будущее региона, пытается вернуть его в прошлое. Вместе с этим на ВОТ возвращаются репрессии, обесценивание личности, дефицит и нищета