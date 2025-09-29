$41.490.00
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Российская администрация в оккупированной Луганской области готовит "молодежное стахановское движение", принуждая студентов к практикам на предприятиях и участию в псевдосоревнованиях. Это попытка восстановить советскую практику, возвращая регион в прошлое с репрессиями и нищетой.

Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС

На временно оккупированной Луганщине российская администрация готовит создание так называемого "молодежного стахановского движения". Студентов будут заставлять проходить практику на промышленных предприятиях и участвовать в псевдосоревнованиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Подробности

Оккупанты на ВОТ Луганщины пытаются восстановить советскую практику "стахановского движения", привлекая к этому молодежь. Речь идет о студентах псевдоуниверситетов, которых планируют принудительно отправлять на работу на промышленные объекты и заставлять участвовать в соревнованиях между группами.

Россия, уничтожив будущее региона, пытается вернуть его в прошлое. Вместе с этим на ВОТ возвращаются репрессии, обесценивание личности, дефицит и нищета

- подчеркнули в ЦНС.

Напомним

Недавно в ЦНС отмечали, что на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили "курс молодого инфобойца", где старшеклассников под видом журналистики учат распространять пропаганду. Этот "курс молодого инфобойца" имеет целью создать новое поколение для информационной войны.

Студенты на ВОТ под принуждением изготавливают окопные свечи - ЦНС23.09.25, 01:52 • 3891 просмотр

Вероника Марченко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Луганская область