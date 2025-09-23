$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Студенты на ВОТ под принуждением изготавливают окопные свечи - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины студентов обязали изготавливать окопные свечи для российской армии. Местная администрация ввела специальный план производства для каждого учебного заведения.

На временно оккупированных территориях Украины студентов обязали изготавливать окопные свечи для российской армии. Для каждого учебного заведения местная администрация ввела специальный план производства. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Отмечается, что на ВОТ студентов захваченных учебных заведений заставляют делать окопные свечи для боевиков. Оккупационные администрации установили план производства для каждого заведения, который нужно выполнить.

Оккупационные администрации установили план производства для каждого заведения, который нужно выполнить

- говорится в сообщении.

"Работы идут в рамках акции "ВУЗы для фронта", участие обязательно. Координирует все руководство захваченных "университетов" и студенческие профсоюзы", - добавили в ЦНС.

В оккупированной Донецкой области детей принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских военных. Каждый старшеклассник должен изготовить 50 грелок, а ученик младших классов - 25.

