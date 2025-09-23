Студенты на ВОТ под принуждением изготавливают окопные свечи - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины студентов обязали изготавливать окопные свечи для российской армии. Для каждого учебного заведения местная администрация ввела специальный план производства. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что на ВОТ студентов захваченных учебных заведений заставляют делать окопные свечи для боевиков. Оккупационные администрации установили план производства для каждого заведения, который нужно выполнить.
"Работы идут в рамках акции "ВУЗы для фронта", участие обязательно. Координирует все руководство захваченных "университетов" и студенческие профсоюзы", - добавили в ЦНС.
Напомним
В оккупированной Донецкой области детей принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских военных. Каждый старшеклассник должен изготовить 50 грелок, а ученик младших классов - 25.
