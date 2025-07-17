Оккупанты привлекают украинских детей к сборке FPV-дронов для "СВО"
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне используют украинских детей для сборки FPV-дронов. Обучение происходит в детских лагерях, где школьников готовят к технической работе на армию оккупанта.
На временно оккупированных территориях Украины россияне привлекают украинских детей к сборке FPV-дронов для нужд так называемой "СВО". Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Соответствующие учения проходят в детских лагерях, где школьников обучают технической работе на армию оккупанта
"Это - очередное преступление кремля, направленное на милитаризацию и ассимиляцию украинских детей. Враг превращает образование и детство в инструмент войны", - добавили в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.
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