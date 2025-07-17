окупанти залучають українських дітей до збирання FPV-дронів для "СВО"
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни використовують українських дітей для збирання FPV-дронів. Навчання відбувається у дитячих таборах, де школярів готують до технічної роботи на армію окупанта.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни залучають українських дітей до збирання FPV-дронів для потреб так званої "СВО". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Відповідні вишколи проходять у дитячих таборах, де школярів навчають технічній роботі на армію окупанта
"Це - черговий злочин кремля, спрямований на мілітаризацію й асиміляцію українських дітей. Ворог перетворює освіту та дитинство на інструмент війни", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.
росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій Херсонщині - ЦНС27.06.25, 19:10 • 2910 переглядiв