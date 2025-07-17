окупанти залучають українських дітей до збирання FPV-дронів для "СВО"

На тимчасово окупованих територіях України росіяни залучають українських дітей до збирання FPV-дронів для потреб так званої "СВО". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Відповідні вишколи проходять у дитячих таборах, де школярів навчають технічній роботі на армію окупанта - йдеться у повідомленні.

"Це - черговий злочин кремля, спрямований на мілітаризацію й асиміляцію українських дітей. Ворог перетворює освіту та дитинство на інструмент війни", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій Херсонщині - ЦНС