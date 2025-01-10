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Окупанти змусили школярів підчас зимових канікул робити окопні свічки для терористів рф

Окупанти змусили школярів підчас зимових канікул робити окопні свічки для терористів рф

Київ • УНН

 • 32587 перегляди

На окупованій Донеччині дітей примусово залучили до виготовлення окопних свічок для російських військових. Кожен старшокласник має виготовити 50 грілок, а учень молодших класів - 25.

Під час зимових канікул на тимчасово окупованих територіях Донеччини школярів примусово залучили до виготовлення окопних свічок для російських терористів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що попри зимові канікули, учні місцевих навчальних закладів отримали завдання.

Школярі отримали план від фейкового міністерства "просвєщєнія днр", за яким зобов’язані зробити щонайменше 50 грілок кожен старшокласник і 25 учень молодших класів

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦНС, такі "волонтерські" акції на ТОТ України ворог проводить регулярно. Так, нещодавно у всіх школах тимчасово загарбаної України росіяни провели уроки "міжнаціональної дружби", на яких діти малювали листівки в підтримку Північної Кореї та її армії. 

Нагадаємо

росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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