Окупанти змусили школярів підчас зимових канікул робити окопні свічки для терористів рф
Київ • УНН
На окупованій Донеччині дітей примусово залучили до виготовлення окопних свічок для російських військових. Кожен старшокласник має виготовити 50 грілок, а учень молодших класів - 25.
Під час зимових канікул на тимчасово окупованих територіях Донеччини школярів примусово залучили до виготовлення окопних свічок для російських терористів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що попри зимові канікули, учні місцевих навчальних закладів отримали завдання.
Школярі отримали план від фейкового міністерства "просвєщєнія днр", за яким зобов’язані зробити щонайменше 50 грілок кожен старшокласник і 25 учень молодших класів
За інформацією ЦНС, такі "волонтерські" акції на ТОТ України ворог проводить регулярно. Так, нещодавно у всіх школах тимчасово загарбаної України росіяни провели уроки "міжнаціональної дружби", на яких діти малювали листівки в підтримку Північної Кореї та її армії.
Нагадаємо
росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини.