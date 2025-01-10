Оккупанты заставили школьников во время зимних каникул делать окопные свечи для террористов рф

Во время зимних каникул на временно оккупированных территориях Донецкой области школьников принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских террористов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на зимние каникулы, ученики местных учебных заведений получили задание.

Школьники получили план от фейкового министерства "просвещения днр", по которому обязаны сделать не менее 50 грелок каждый старшеклассник и 25 учеников младших классов