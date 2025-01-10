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Оккупанты заставили школьников во время зимних каникул делать окопные свечи для террористов рф

Оккупанты заставили школьников во время зимних каникул делать окопные свечи для террористов рф

Киев  •  УНН

 • 2985 просмотра

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На оккупированной Донетчине детей принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских военных. Каждый старшеклассник должен изготовить 50 грелок, а ученик младших классов - 25.

Во время зимних каникул на временно оккупированных территориях Донецкой области школьников принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских террористов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на зимние каникулы, ученики местных учебных заведений получили задание.

Школьники получили план от фейкового министерства "просвещения днр", по которому обязаны сделать не менее 50 грелок каждый старшеклассник и 25 учеников младших классов

- говорится в заметке.

По информации ЦНС, такие "волонтерские" акции на ВОТ Украины враг проводит регулярно. Так, недавно во всех школах временно захваченной Украины россияне провели уроки "межнациональной дружбы", на которых дети рисовали листовки в поддержку Северной Кореи и ее армии. 

Напомним

россияне по кремлевской программе "Культурная карта 4+85" планируют вывезти в рф 5 тысяч детей с временно оккупированной Луганщины. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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