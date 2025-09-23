Студенти на ТОТ під примусом виготовляють окопні свічки - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України студентів зобов'язали виготовляти окопні свічки для російської армії. Для кожного навчального закладу місцева адміністрація запровадила спеціальний план виробництва. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на ТОТ студентів захоплених навчальних закладів змушують робити окопні свічки для бойовиків. Окупаційні адміністрації встановили план виробництва для кожного закладу, який треба виконати.
"Роботи йдуть в рамках акції "ВНЗ для фронту", участь обовʼязкова. Координує усе керівництво захоплених "університетів" та студентські профспілки", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
На окупованій Донеччині дітей примусово залучили до виготовлення окопних свічок для російських військових. Кожен старшокласник має виготовити 50 грілок, а учень молодших класів - 25.
