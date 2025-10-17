Окупанти на Луганщині проводять "уроки патріотизму" у дитячих таборах
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Луганщини в дитячих таборах проводять "уроки патріотизму", де дітям розповідають про "героїв росії". Лекторами виступають співробітники так званого "слідчого управління", зазначає Центр національного спротиву.
Деталі
Зазначається, що лекторами виступають співробітники так званого "слідчого управління.
Тобто поліцаї - і це навряд чи випадково. Мета проста і жахлива - виховати покоління, що мовчатиме, віритиме кремлівським міфам і доноситиме на сусідів. Це пряма атака на дитячу свідомість і на майбутнє нашої нації
Там закликали батьків на ТОТ не дозволяти ворогу перетворювати дітей на інструмент пропаганди.
Нагадаємо
На окупованих територіях Луганщини росіяни відзвітували про успіхи програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". За рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів, кульмінацією яких стало вручення паспортів рф 15 школярам.
