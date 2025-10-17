$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 11483 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 14167 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 15101 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 19730 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 26538 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 38096 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 34226 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 43788 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 72264 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23211 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Окупанти на Луганщині проводять "уроки патріотизму" у дитячих таборах

Київ • УНН

 • 466 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Луганщини в дитячих таборах проводять "уроки патріотизму", де дітям розповідають про "героїв росії". Лекторами виступають співробітники так званого "слідчого управління", зазначає Центр національного спротиву.

Окупанти на Луганщині проводять "уроки патріотизму" у дитячих таборах

На тимчасово окупованих територіях Луганщини в дитячих таборах проводять "уроки патріотизму", де дітям розповідають про "героїв росії" і вчать бути "вірними родінє". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що лекторами виступають співробітники так званого "слідчого управління.

Тобто поліцаї - і це навряд чи випадково. Мета проста і жахлива - виховати покоління, що мовчатиме, віритиме кремлівським міфам і доноситиме на сусідів. Це пряма атака на дитячу свідомість і на майбутнє нашої нації

- розповіли у ЦНС.

Там закликали батьків на ТОТ не дозволяти ворогу перетворювати дітей на інструмент пропаганди.

Нагадаємо

На окупованих територіях Луганщини росіяни відзвітували про успіхи програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". За рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів, кульмінацією яких стало вручення паспортів рф 15 школярам.

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3118 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Луганська область