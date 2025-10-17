Оккупанты в Луганской области проводят "уроки патриотизма" в детских лагерях
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Луганской области в детских лагерях проводят "уроки патриотизма", где детям рассказывают о "героях россии". Лекторами выступают сотрудники так называемого "следственного управления", отмечает Центр национального сопротивления.
Подробности
Отмечается, что лекторами выступают сотрудники так называемого "следственного управления".
То есть полицаи - и это вряд ли случайно. Цель проста и ужасна - воспитать поколение, которое будет молчать, верить кремлевским мифам и доносить на соседей. Это прямая атака на детское сознание и на будущее нашей нации
Там призвали родителей на ВОТ не позволять врагу превращать детей в инструмент пропаганды.
Напомним
На оккупированных территориях Луганщины россияне отчитались об успехах программы "луганский характер", которая является частью путинского движения "движение первых". За год в школах провели более 70 тысяч "воспитательных" мероприятий, кульминацией которых стало вручение паспортов РФ 15 школьникам.
