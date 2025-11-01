Окупанти готуються до відкриття драмтеатру в Маріуполі: деталі

росіяни планують відкрити драмтеатр у тимчасово окупованому Маріуполі вже у грудні, де ставитимуть російські п'єси. Це місце стало одним з найбільших воєнних злочинів, коли 16 березня 2022 року російські війська скинули авіабомби на театр, де ховалися мирні жителі.