Окупанти готуються до відкриття драмтеатру в Маріуполі: деталі
Київ • УНН
росіяни планують відкрити драмтеатр у тимчасово окупованому Маріуполі вже у грудні, де ставитимуть російські п'єси. Це місце стало одним з найбільших воєнних злочинів, коли 16 березня 2022 року російські війська скинули авіабомби на театр, де ховалися мирні жителі.
Росіяни готуються до відкриття драмтеатру у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.
Деталі
Зазначається, що, за словами окупантів, роботи з "відновлення" театру вийшли на фінішну пряму.
Місце, яке стало одним з місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів
У міськраді додали, що вже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити на них російські п'єси та фактично "співати та танцювати" на кістках загиблих маріупольців.
Довідково
16 березня 2022 року російські війська скинули дві потужні авіабомби на театр, де від обстрілів ховалися мирних маріупольці з родинами – зокрема, з дітьми. Слово "ДЕТИ" було написано перед будівлею, як надія на порятунок.
Після окупації території росіяни обгородили місце свого злочину парканом. Це було зроблено, щоб приховати розбір завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів.
