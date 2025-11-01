Оккупанты готовятся к открытию драмтеатра в Мариуполе: детали

Россияне планируют открыть драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе уже в декабре, где будут ставить российские пьесы. Это место стало одним из крупнейших военных преступлений, когда 16 марта 2022 года российские войска сбросили авиабомбы на театр, где прятались мирные жители.