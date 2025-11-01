Оккупанты готовятся к открытию драмтеатра в Мариуполе: детали
Киев • УНН
Россияне планируют открыть драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе уже в декабре, где будут ставить российские пьесы. Это место стало одним из крупнейших военных преступлений, когда 16 марта 2022 года российские войска сбросили авиабомбы на театр, где прятались мирные жители.
Россияне готовятся к открытию драмтеатра во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.
Подробности
Отмечается, что, по словам оккупантов, работы по "восстановлению" театра вышли на финишную прямую.
Место, которое стало одним из мест крупнейшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов
В горсовете добавили, что уже в декабре россияне планируют открыть театр, чтобы ставить на них российские пьесы и фактически "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев.
Справка
16 марта 2022 года российские войска сбросили две мощные авиабомбы на театр, где от обстрелов прятались мирные мариупольцы с семьями – в частности, с детьми. Слово "ДЕТИ" было написано перед зданием, как надежда на спасение.
После оккупации территории россияне огородили место своего преступления забором. Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств.
