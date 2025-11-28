$42.300.10
27 листопада, 22:24 • 10128 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 21012 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 21281 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 32179 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 37795 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 21829 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31414 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 24620 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14694 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 18152 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти Донеччини визнали необхідність ліквідації більшості вугільних шахт - ЦПД

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Гауляйтер окупованої Донеччини денис пушилін визнав, що більшість вугільних шахт області будуть ліквідовані або законсервовані через економічну недоцільність видобутку. Це рішення суперечить попереднім обіцянкам окупаційної влади щодо відродження вугільної галузі, яка насправді перебуває в кризі через втрату ринків збуту.

Окупанти Донеччини визнали необхідність ліквідації більшості вугільних шахт - ЦПД

Гауляйтер окупованої Донеччини денис пушилін змушений був визнати, що велику частину вугільних шахт області доведеться ліквідувати або законсервувати, оскільки видобуток "економічно недоцільний". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що таке рішення окупаційна влада намагається пояснити несприятливою ситуацією на ринку та необхідністю "індивідуального підходу" до кожної шахти. При цьому неодноразово озвучені раніше обіцянки "відродити вугільні міста Донбасу в рамках нацпроєкту" та зробити вугільну галузь "драйвером зростання" виявилися лише пропагандою.

Насправді "нацпроєкт" з відродження вугільної галузі був проєктом з ліквідації. Адже в окупантів немає та не було коштів і бажання поновлювати роботу шахт. До того ж вугільна галузь у самій рф наразі перебуває в глибокій кризі через втрату ринків збуту внаслідок санкцій. Тож на ТОТ Донеччини та Луганщини масово закриваються шахти, в багатьох містах люди втрачають єдину можливу роботу

- вказують у ЦПД.

Там додають, що, обіцяючи мешканцям окупованого Донбасу "відродження та процвітання", в реальності російські окупанти вичавлюють з регіону останні ресурси та остаточно знищують економічний потенціал регіонів.

Нагадаємо

Представники компаній, що контролюють шахти на тимчасово окупованій Луганщині, попередили уряд рф про неможливість видобутку без 40 млрд рублів. Замість допомоги розглядається закупівля вугілля на Кузбасі.

Окупанти демонтують системи живлення шахт на Луганщині - ОВА12.09.24, 10:04 • 21619 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Енергетика
Донецька область