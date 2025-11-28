Окупанти Донеччини визнали необхідність ліквідації більшості вугільних шахт - ЦПД

Гауляйтер окупованої Донеччини денис пушилін змушений був визнати, що велику частину вугільних шахт області доведеться ліквідувати або законсервувати, оскільки видобуток "економічно недоцільний". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що таке рішення окупаційна влада намагається пояснити несприятливою ситуацією на ринку та необхідністю "індивідуального підходу" до кожної шахти. При цьому неодноразово озвучені раніше обіцянки "відродити вугільні міста Донбасу в рамках нацпроєкту" та зробити вугільну галузь "драйвером зростання" виявилися лише пропагандою.

Насправді "нацпроєкт" з відродження вугільної галузі був проєктом з ліквідації. Адже в окупантів немає та не було коштів і бажання поновлювати роботу шахт. До того ж вугільна галузь у самій рф наразі перебуває в глибокій кризі через втрату ринків збуту внаслідок санкцій. Тож на ТОТ Донеччини та Луганщини масово закриваються шахти, в багатьох містах люди втрачають єдину можливу роботу