Оккупанты Донетчины признали необходимость ликвидации большинства угольных шахт - ЦПД
Гауляйтер оккупированной Донетчины денис пушилин признал, что большинство угольных шахт области будут ликвидированы или законсервированы из-за экономической нецелесообразности добычи. Это решение противоречит предыдущим обещаниям оккупационных властей по возрождению угольной отрасли, которая на самом деле находится в кризисе из-за потери рынков сбыта.
Гауляйтер оккупированной Донецкой области денис пушилин вынужден был признать, что большую часть угольных шахт области придется ликвидировать или законсервировать, поскольку добыча "экономически нецелесообразна". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что такое решение оккупационные власти пытаются объяснить неблагоприятной ситуацией на рынке и необходимостью "индивидуального подхода" к каждой шахте. При этом неоднократно озвученные ранее обещания "возродить угольные города Донбасса в рамках нацпроекта" и сделать угольную отрасль "драйвером роста" оказались лишь пропагандой.
На самом деле "нацпроект" по возрождению угольной отрасли был проектом по ликвидации. Ведь у оккупантов нет и не было средств и желания возобновлять работу шахт. К тому же угольная отрасль в самой рф сейчас находится в глубоком кризисе из-за потери рынков сбыта вследствие санкций. Поэтому на ТОТ Донецкой и Луганской областей массово закрываются шахты, во многих городах люди теряют единственную возможную работу
Там добавляют, что, обещая жителям оккупированного Донбасса "возрождение и процветание", в реальности российские оккупанты выжимают из региона последние ресурсы и окончательно уничтожают экономический потенциал регионов.
Напомним
Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство рф о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на Кузбассе.
