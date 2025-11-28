Оккупанты Донетчины признали необходимость ликвидации большинства угольных шахт - ЦПД

$42.300.10
48.950.00
ukenru
27 ноября, 22:24 • 9988 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 20807 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 21162 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 32002 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 37651 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21783 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 31333 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 24530 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14675 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18134 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
85%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Динамо» уступило кипрской «Омонии» в Лиге конференцийPhoto27 ноября, 20:03 • 4328 просмотра
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"Photo27 ноября, 21:41 • 4440 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 8232 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto00:57 • 4644 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 5058 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 23748 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 32005 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 37652 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 31334 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 25109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 1374 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 29690 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 50730 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 84060 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 99471 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Оккупанты Донетчины признали необходимость ликвидации большинства угольных шахт - ЦПД

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Гауляйтер оккупированной Донетчины денис пушилин признал, что большинство угольных шахт области будут ликвидированы или законсервированы из-за экономической нецелесообразности добычи. Это решение противоречит предыдущим обещаниям оккупационных властей по возрождению угольной отрасли, которая на самом деле находится в кризисе из-за потери рынков сбыта.

Оккупанты Донетчины признали необходимость ликвидации большинства угольных шахт - ЦПД

Гауляйтер оккупированной Донецкой области денис пушилин вынужден был признать, что большую часть угольных шахт области придется ликвидировать или законсервировать, поскольку добыча "экономически нецелесообразна". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что такое решение оккупационные власти пытаются объяснить неблагоприятной ситуацией на рынке и необходимостью "индивидуального подхода" к каждой шахте. При этом неоднократно озвученные ранее обещания "возродить угольные города Донбасса в рамках нацпроекта" и сделать угольную отрасль "драйвером роста" оказались лишь пропагандой.

На самом деле "нацпроект" по возрождению угольной отрасли был проектом по ликвидации. Ведь у оккупантов нет и не было средств и желания возобновлять работу шахт. К тому же угольная отрасль в самой рф сейчас находится в глубоком кризисе из-за потери рынков сбыта вследствие санкций. Поэтому на ТОТ Донецкой и Луганской областей массово закрываются шахты, во многих городах люди теряют единственную возможную работу

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что, обещая жителям оккупированного Донбасса "возрождение и процветание", в реальности российские оккупанты выжимают из региона последние ресурсы и окончательно уничтожают экономический потенциал регионов.

Напомним

Представители компаний, контролирующих шахты на временно оккупированной Луганщине, предупредили правительство рф о невозможности добычи без 40 млрд рублей. Вместо помощи рассматривается закупка угля на Кузбассе.

Оккупанты демонтируют системы питания шахт на Луганщине - ОВА12.09.24, 10:04 • 21619 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Энергетика
Донецкая область