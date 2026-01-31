$42.850.08
30 січня, 18:51 • 15755 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 28323 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 28069 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 20425 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 20396 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 19892 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 20845 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21336 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22344 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26373 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Меню
Окупанти блокують українське ТБ на Херсонщині - ЦНС

Київ • УНН

 • 138 перегляди

На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація проводить інформаційну блокаду, вилучаючи українські супутникові антени. Мешканці понад пів року не мають сигналу, а окупанти блокують відновлення мовлення.

Окупанти блокують українське ТБ на Херсонщині - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація реалізує відвертий злочин проти цивільного населення – тотальну інформаційну блокаду. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що спершу силовики та адміністрації під примусом вилучали українські супутникові антени, змушуючи людей відмовлятися від українського телебачення. Замість цього населенню нав’язували комплекти "русский мир". Тепер же мешканці регіону понад шість місяців сидять без сигналу взагалі – антени є, трансляції немає, звернення ігноруються.

Це не технічна несправність, а свідомо організована операція з ізоляції населення. ... Окупаційна влада цілеспрямовано блокує відновлення мовлення, щоб залишити людей у повній інформаційній темряві. Мета проста – позбавити жителів будь-якої альтернативної картини світу та загнати їх у вакуум, де залишаються лише кремлівські телеграм-канали з фейками та вулична пропаганда

- йдеться у статті.

Вказується, що паралельно на Херсонщині тривають перевірки домівок і дворів: окупанти шукають заборонені українські антени та спроби самостійного підключення до сигналу.

"Людям погрожують штрафами, обліками у "профілактичних базах" і візитами силовиків. Фактично регіон переводять у режим інформаційної тюрми, де доступ до правди карається", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Ворог масово вилучає телевізійне обладнання на тимчасово окупованих територіях України. росіяни примусово забирають у людей техніку, яка дозволяє дивитися українське телебачення.

Вадим Хлюдзинський

