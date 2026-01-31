Окупанти блокують українське ТБ на Херсонщині - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація проводить інформаційну блокаду, вилучаючи українські супутникові антени. Мешканці понад пів року не мають сигналу, а окупанти блокують відновлення мовлення.
На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація реалізує відвертий злочин проти цивільного населення – тотальну інформаційну блокаду. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що спершу силовики та адміністрації під примусом вилучали українські супутникові антени, змушуючи людей відмовлятися від українського телебачення. Замість цього населенню нав’язували комплекти "русский мир". Тепер же мешканці регіону понад шість місяців сидять без сигналу взагалі – антени є, трансляції немає, звернення ігноруються.
Це не технічна несправність, а свідомо організована операція з ізоляції населення. ... Окупаційна влада цілеспрямовано блокує відновлення мовлення, щоб залишити людей у повній інформаційній темряві. Мета проста – позбавити жителів будь-якої альтернативної картини світу та загнати їх у вакуум, де залишаються лише кремлівські телеграм-канали з фейками та вулична пропаганда
Вказується, що паралельно на Херсонщині тривають перевірки домівок і дворів: окупанти шукають заборонені українські антени та спроби самостійного підключення до сигналу.
"Людям погрожують штрафами, обліками у "профілактичних базах" і візитами силовиків. Фактично регіон переводять у режим інформаційної тюрми, де доступ до правди карається", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
Ворог масово вилучає телевізійне обладнання на тимчасово окупованих територіях України. росіяни примусово забирають у людей техніку, яка дозволяє дивитися українське телебачення.
