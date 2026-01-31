Оккупанты блокируют украинское ТВ на Херсонщине - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Херсонщине российская администрация проводит информационную блокаду, изымая украинские спутниковые антенны. Жители более полугода не имеют сигнала, а оккупанты блокируют возобновление вещания.
На временно оккупированной Херсонщине российская администрация реализует откровенное преступление против гражданского населения – тотальную информационную блокаду. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сначала силовики и администрации под принуждением изымали украинские спутниковые антенны, заставляя людей отказываться от украинского телевидения. Вместо этого населению навязывали комплекты "русский мир". Теперь же жители региона более шести месяцев сидят без сигнала вообще – антенны есть, трансляции нет, обращения игнорируются.
Это не техническая неисправность, а сознательно организованная операция по изоляции населения. ... Оккупационные власти целенаправленно блокируют возобновление вещания, чтобы оставить людей в полной информационной темноте. Цель проста – лишить жителей любой альтернативной картины мира и загнать их в вакуум, где остаются только кремлевские телеграм-каналы с фейками и уличная пропаганда
Указывается, что параллельно на Херсонщине продолжаются проверки домов и дворов: оккупанты ищут запрещенные украинские антенны и попытки самостоятельного подключения к сигналу.
"Людям угрожают штрафами, учетом в "профилактических базах" и визитами силовиков. Фактически регион переводят в режим информационной тюрьмы, где доступ к правде карается", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Враг массово изымает телевизионное оборудование на временно оккупированных территориях Украины. россияне принудительно забирают у людей технику, которая позволяет смотреть украинское телевидение.
