Оккупанты блокируют украинское ТВ на Херсонщине - ЦНС

$42.850.08
51.240.01
ukenru
30 января, 18:51 • 15636 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 28104 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 27881 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 20305 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 20308 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 19838 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 20818 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21318 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22331 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26355 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
4м/с
85%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico30 января, 21:27 • 5722 просмотра
"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красотыPhoto30 января, 21:53 • 8240 просмотра
Стоимость изъятых активов на теневом рынке топлива в прошлом году превысила 250 млн грн - БЭБ30 января, 22:26 • 5846 просмотра
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя30 января, 23:30 • 10742 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 11116 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 27882 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 20119 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 25434 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 28992 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 85938 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 10861 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 11455 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 12055 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 13828 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 17350 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Сериал
Социальная сеть

Оккупанты блокируют украинское ТВ на Херсонщине - ЦНС

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На временно оккупированной Херсонщине российская администрация проводит информационную блокаду, изымая украинские спутниковые антенны. Жители более полугода не имеют сигнала, а оккупанты блокируют возобновление вещания.

Оккупанты блокируют украинское ТВ на Херсонщине - ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине российская администрация реализует откровенное преступление против гражданского населения – тотальную информационную блокаду. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сначала силовики и администрации под принуждением изымали украинские спутниковые антенны, заставляя людей отказываться от украинского телевидения. Вместо этого населению навязывали комплекты "русский мир". Теперь же жители региона более шести месяцев сидят без сигнала вообще – антенны есть, трансляции нет, обращения игнорируются.

Это не техническая неисправность, а сознательно организованная операция по изоляции населения. ... Оккупационные власти целенаправленно блокируют возобновление вещания, чтобы оставить людей в полной информационной темноте. Цель проста – лишить жителей любой альтернативной картины мира и загнать их в вакуум, где остаются только кремлевские телеграм-каналы с фейками и уличная пропаганда

- говорится в статье.

Указывается, что параллельно на Херсонщине продолжаются проверки домов и дворов: оккупанты ищут запрещенные украинские антенны и попытки самостоятельного подключения к сигналу.

"Людям угрожают штрафами, учетом в "профилактических базах" и визитами силовиков. Фактически регион переводят в режим информационной тюрьмы, где доступ к правде карается", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Враг массово изымает телевизионное оборудование на временно оккупированных территориях Украины. россияне принудительно забирают у людей технику, которая позволяет смотреть украинское телевидение.

Киберпартизаны "хакнули" провайдера и показали россиянам по ТВ настоящие потери рф и взрывы НПЗ - источник25.08.25, 11:28 • 4660 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Украина