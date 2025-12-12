$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 10343 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 13583 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 25539 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 21864 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20773 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20902 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23149 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28669 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40549 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Окупанти атакували Донеччину: є жертви та поранені в Дружківці та Костянтинівці

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупантами загинули 2 людини, 7 отримали поранення. Удари прийшлися на Дружківку та Костянтинівку.

Окупанти атакували Донеччину: є жертви та поранені в Дружківці та Костянтинівці

російські окупанти здійснили нові обстріли населених пунктів Донецької області - внаслідок ударів є жертви у Дружківці та Костянтинівці. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Деталі

У Дружківці росіяни атакували цивільний транспорт FPV-дронами - поранили 6 людей, пошкодили 3 автівки. На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу: 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.

Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Відповідальні служби ліквідовують наслідки обстрілів

- зазначив Філашкін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 12 грудня в Одесі пролунали вибухи на тлі попередження Повітряних сил про загрозу застосування балістики.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область
Костянтинівка
Одеса