Окупанти атакували Донеччину: є жертви та поранені в Дружківці та Костянтинівці
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів Донецької області російськими окупантами загинули 2 людини, 7 отримали поранення. Удари прийшлися на Дружківку та Костянтинівку.
російські окупанти здійснили нові обстріли населених пунктів Донецької області - внаслідок ударів є жертви у Дружківці та Костянтинівці. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Деталі
У Дружківці росіяни атакували цивільний транспорт FPV-дронами - поранили 6 людей, пошкодили 3 автівки. На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу: 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.
Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Відповідальні служби ліквідовують наслідки обстрілів
Нагадаємо
