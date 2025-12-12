Оккупанты атаковали Донетчину: есть жертвы и раненые в Дружковке и Константиновке

$42.270.01
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
13:09 • 10738 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
13:07 • 14034 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
11:47 • 25982 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 22203 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20861 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
10:23 • 20987 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
12 декабря, 07:00 • 23188 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28709 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40598 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
13:07 • 14027 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10182 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:47 • 25974 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 13:44 • 67932 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 71010 просмотра
Оккупанты атаковали Донетчину: есть жертвы и раненые в Дружковке и Константиновке

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами погибли 2 человека, 7 получили ранения. Удары пришлись на Дружковку и Константиновку.

Оккупанты атаковали Донетчину: есть жертвы и раненые в Дружковке и Константиновке

российские оккупанты совершили новые обстрелы населенных пунктов Донецкой области - в результате ударов есть жертвы в Дружковке и Константиновке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Детали

В Дружковке россияне атаковали гражданский транспорт FPV-дронами - ранили 6 человек, повредили 3 автомобиля. На Константиновку враг сбросил авиабомбу: 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены многоэтажка и авто.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Ответственные службы ликвидируют последствия обстрелов

- отметил Филашкин.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 12 декабря в Одессе прогремели взрывы на фоне предупреждения Воздушных сил об угрозе применения баллистики.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Дружковка
Вадим Филашкин
Донецкая область
Константиновка
Одесса