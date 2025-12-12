Оккупанты атаковали Донетчину: есть жертвы и раненые в Дружковке и Константиновке
Киев • УНН
В результате обстрелов Донецкой области российскими оккупантами погибли 2 человека, 7 получили ранения. Удары пришлись на Дружковку и Константиновку.
российские оккупанты совершили новые обстрелы населенных пунктов Донецкой области - в результате ударов есть жертвы в Дружковке и Константиновке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Детали
В Дружковке россияне атаковали гражданский транспорт FPV-дронами - ранили 6 человек, повредили 3 автомобиля. На Константиновку враг сбросил авиабомбу: 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены многоэтажка и авто.
Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Ответственные службы ликвидируют последствия обстрелов
Напомним
