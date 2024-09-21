Окупанти 81 раз обстріляли Сумщину: 175 вибухів
Київ • УНН
За день ворожі війська здійснили 81 обстріл по Сумській області, спричинивши 175 вибухів. Атаки включали артилерію, міномети, РСЗВ, авіабомби та дрони, найбільше постраждала Краснопільська громада.
За день противник здійснив 81 обстріл по Сумщині, у результаті чого було зафіксовано 175 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, під ворожим ударом опинилися Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.
Миропільська громада зазнала удару FPV дроном, який спричинив один вибух.
У Білопільській громаді зафіксовані скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
На території Есманьської громади сили ворога скинули 22 міни та здійснили атаку FPV дроном (1 вибух).
Хотінська громада постраждала від трьох вибухів внаслідок ударів FPV дронами.
Краснопільська громада зазнала найбільших руйнувань: мінометний обстріл (38 вибухів), артилерійський вогонь (6 вибухів), атака РСЗВ (18 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (15 вибухів), атака FPV дронами (10 вибухів) та ударний БпЛА (1 вибух).
У Великописарівській громаді зафіксовано дві атаки FPV дронами та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).
Миколаївська громада зазнала пусків КАБ (2 вибухи).
У Шалигинській громаді відбулися пуски КАБ (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
Новослобідська громада зазнала скидання трьох мін та артилерійського обстрілу (4 вибухи).
У Середино-Будській громаді відбувся артилерійський обстріл (2 вибухи) та атака FPV дронами (6 вибухів).
На території Річківської громади зафіксовано чотири вибухи через артилерійський обстріл.
Буринська громада постраждала від скидання двох ВОГ з БпЛА та мінометного обстрілу (9 вибухів).
Юнаківська громада зазнала пуску КАБ (1 вибух).
У Сумській громаді зафіксовано шість вибухів через авіаційний удар КАБ.
Тростянецька громада постраждала від трьох вибухів внаслідок атак FPV дронами.
На території Глухівської громади сталися два вибухи через атаку FPV дронами.
рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування21.09.24, 18:30 • 19207 переглядiв