Оккупанты 81 раз обстреляли Сумскую область: 175 взрывов

За день противник совершил 81 обстрел по Сумщине, в результате чего было зафиксировано 175 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Согласно информации, под вражеским ударом оказались Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Тростянецкая, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады Сумской области.

Миропольская община подверглась удару FPV дроном, который вызвал один взрыв.

В Белопольской громаде зафиксированы сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).

На территории Эсманьской общины силы врага сбросили 22 мины и осуществили атаку FPV дроном (1 взрыв).

Хотинская община пострадала от трех взрывов в результате ударов FPV дронами.

Краснопольская громада понесла наибольшие разрушения: минометный обстрел (38 взрывов), артиллерийский огонь (6 взрывов), атака РСЗО (18 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (15 взрывов), атака FPV дронами (10 взрывов) и ударный БпЛА (1 взрыв).

В Великописаревской громаде зафиксировано две атаки FPV дронами и сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).

Николаевская община подверглась пускам КАБ (2 взрыва).

В Шалыгинской общине состоялись пуски КАБ (3 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).

Новослободская громада подверглась сбросу трех мин и артиллерийскому обстрелу (4 взрыва).

В Середино-Будской громаде состоялся артиллерийский обстрел (2 взрыва) и атака FPV дронами (6 взрывов).

На территории Речковской громады зафиксировано четыре взрыва из-за артиллерийского обстрела.

Буринская община пострадала от сброса двух ВОГ с БпЛА и минометного обстрела (9 взрывов).

Юнаковская община потерпела пуск КАБ (1 взрыв).

В Сумской громаде зафиксировано шесть взрывов из-за авиационного удара КАБ.

Тростянецкая община пострадала от трех взрывов в результате атак FPV дронами.

На территории Глуховской общины произошли два взрыва из-за атаки FPV дронами.

рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування