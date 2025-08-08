Оформити відстрочку в "Резерв+" для вчителів наразі неможливо: роз'яснення від Міносвіти
Київ • УНН
Вчителі не можуть оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+", оскільки дані про них відсутні в ЄДЕБО. Для цього їм потрібно звертатися до ТЦК та СП з пакетом документів.
Оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" для вчителів наразі неможливо. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки (МОН).
Деталі
Зазначається, що відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Це означає, що оформити відстрочення через застосунок "Резерв+" для них наразі технічно неможливо
Водночас у МОН вказують, що працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочку відповідно до визначених норм законодавства.
Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів
Там додали, що продовжують взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти.
Нагадаємо
Днями у "Резерв+" з'явилася нова відстрочка для наукових та педагогічних працівників. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям щодо місця роботи та ставки.
У "Резерв+" з'явилась можливість оформити відстрочку для ще однієї категорії військовозобов'язаних: що відомо05.08.25, 18:30 • 2932 перегляди