Оформить отсрочку в "Резерв+" для учителей пока невозможно: разъяснение от Минобразования
Киев • УНН
Учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+", поскольку данные о них отсутствуют в ЕДЭБО. Для этого им нужно обращаться в ТЦК и СП с пакетом документов.
Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" для учителей пока невозможно. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки (МОН).
Детали
Отмечается, что сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносятся в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
Это означает, что оформить отсрочку через приложение "Резерв+" для них пока технически невозможно
В то же время в МОН указывают, что работники учреждений общего среднего образования, как и представители других категорий, могут оформить отсрочку в соответствии с определенными нормами законодательства.
Для этого нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с полным пакетом документов
Там добавили, что продолжают взаимодействовать с другими органами государственной власти по цифровизации процедур, касающихся работников сферы образования, в частности учреждений общего среднего образования.
Напомним
На днях в "Резерв+" появилась новая отсрочка для научных и педагогических работников. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям относительно места работы и ставки.
