Оформить отсрочку в "Резерв+" для учителей пока невозможно: разъяснение от Минобразования

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 4270 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 53773 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 50533 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 109867 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 109672 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 95496 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 145500 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74760 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47448 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46281 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
74%
756мм
Популярные новости
Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине7 августа, 15:02 • 7942 просмотра
"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"7 августа, 15:30 • 9274 просмотра
В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали7 августа, 15:44 • 5566 просмотра
Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростковPhoto7 августа, 16:29 • 4094 просмотра
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте7 августа, 16:51 • 16784 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 53776 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 76989 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 97301 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 109869 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 109673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Сельчук Байрактар
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Белый дом
Италия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 120525 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 138129 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 146701 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 137538 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 147749 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot

Оформить отсрочку в "Резерв+" для учителей пока невозможно: разъяснение от Минобразования

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+", поскольку данные о них отсутствуют в ЕДЭБО. Для этого им нужно обращаться в ТЦК и СП с пакетом документов.

Оформить отсрочку в "Резерв+" для учителей пока невозможно: разъяснение от Минобразования

Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" для учителей пока невозможно. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки (МОН).

Детали

Отмечается, что сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносятся в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Это означает, что оформить отсрочку через приложение "Резерв+" для них пока технически невозможно

- говорится в сообщении.

В то же время в МОН указывают, что работники учреждений общего среднего образования, как и представители других категорий, могут оформить отсрочку в соответствии с определенными нормами законодательства.

Для этого нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с полным пакетом документов

- пояснили в ведомстве.

Там добавили, что продолжают взаимодействовать с другими органами государственной власти по цифровизации процедур, касающихся работников сферы образования, в частности учреждений общего среднего образования.

Напомним

На днях в "Резерв+" появилась новая отсрочка для научных и педагогических работников. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям относительно места работы и ставки.

В "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку для еще одной категории военнообязанных: что известно05.08.25, 18:30 • 2932 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоОбразование
Министерство образования и науки Украины
Украина