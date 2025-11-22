Офіційно: Туреччина очолить кліматичні переговори COP31

Туреччина отримала право провести та очолити наступні переговори ООН з питань клімату - COP31. Про це йдеться в угоді між Туреччиною та Австралією, опублікованій на сайті ООН, повідомляє УНН з посиланням на POLITICO.

Деталі

За оприлюдненим документом, саме Туреччина стане головою COP31 та матиме ключовий вплив на формування міжнародного курсу щодо кліматичних фінансів і викопного палива. Представник Австралії отримає роль "Президента переговорів", яка передбачає "виключні повноваження щодо переговорів", але її обов’язки залишаються частково невизначеними.

"Якщо між Туреччиною та Австралією виникнуть розбіжності в поглядах, консультації проводитимуться, доки розбіжності не будуть вирішені до обопільного задоволення", – йдеться в угоді, в якій прийнято правильне написання назви країни, яке приймає турецький уряд.

Таке рішення стало результатом понад року суперечок між Туреччиною та Австралією щодо того, хто має приймати саміт у 2026 році. Туреччина подавала заявку від імені країн, що розвиваються, тоді як Австралія позиціонувала себе як представника тихоокеанських островів, які стикаються з загрозою зникнення.

Раніше міністр клімату Австралії Кріс Боуен заявляв: "Я мав би всі повноваження президента COP", однак текст угоди це не підтверджує. У документі зазначено, що саме Туреччина призначить австралійського представника на його роль.

Експерт з E3G Олден Мейєр підкреслив: "Цього ніколи раніше не робили. Ніколи не було спільного президентства".

Туреччина запропонувала провести переговори в середземноморській Анталії. Попередні кліматичні саміти проходили у 2023 році в Дубаї, у 2024 році в Баку та цього місяця в бразильському Белені.

Опублікована угода підтверджує, що саме Туреччина офіційно очолить COP31, тоді як Австралія отримає допоміжну роль. Формат співпраці двох країн під час переговорів буде визначатися додатково, що робить майбутній саміт нетиповим для процесу ООН.

Нагадаємо

