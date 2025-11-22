Офіційно: Туреччина очолить кліматичні переговори COP31

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:16 • 456 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 2772 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
11:14 • 10941 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 14956 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 18968 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26018 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41315 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 34913 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 36099 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 31168 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.4м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Свята 22 листопада: від сімейних радощів до пам’яті поколінь 22 листопада, 04:27 • 3814 перегляди
У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи22 листопада, 05:23 • 4514 перегляди
рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнуванняPhoto22 листопада, 06:49 • 14329 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 15626 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 11924 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 41613 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 34216 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 42269 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 48953 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 46815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 11997 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 15705 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 41613 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 40638 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 54854 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Financial Times

Офіційно: Туреччина очолить кліматичні переговори COP31

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Туреччина отримала право провести та очолити наступні переговори ООН з питань клімату – COP31, згідно з угодою між Туреччиною та Австралією. Австралія отримає роль "Президента переговорів", але її обов’язки залишаються частково невизначеними.

Офіційно: Туреччина очолить кліматичні переговори COP31

Туреччина отримала право провести та очолити наступні переговори ООН з питань клімату - COP31. Про це йдеться в угоді між Туреччиною та Австралією, опублікованій на сайті ООН, повідомляє УНН з посиланням на POLITICO.

Деталі

За оприлюдненим документом, саме Туреччина стане головою COP31 та матиме ключовий вплив на формування міжнародного курсу щодо кліматичних фінансів і викопного палива. Представник Австралії отримає роль "Президента переговорів", яка передбачає "виключні повноваження щодо переговорів", але її обов’язки залишаються частково невизначеними.

"Якщо між Туреччиною та Австралією виникнуть розбіжності в поглядах, консультації проводитимуться, доки розбіжності не будуть вирішені до обопільного задоволення", – йдеться в угоді, в якій прийнято правильне написання назви країни, яке приймає турецький уряд.

Таке рішення стало результатом понад року суперечок між Туреччиною та Австралією щодо того, хто має приймати саміт у 2026 році. Туреччина подавала заявку від імені країн, що розвиваються, тоді як Австралія позиціонувала себе як представника тихоокеанських островів, які стикаються з загрозою зникнення.

Раніше міністр клімату Австралії Кріс Боуен заявляв: "Я мав би всі повноваження президента COP", однак текст угоди це не підтверджує. У документі зазначено, що саме Туреччина призначить австралійського представника на його роль.

Експерт з E3G Олден Мейєр підкреслив: "Цього ніколи раніше не робили. Ніколи не було спільного президентства".

Туреччина запропонувала провести переговори в середземноморській Анталії. Попередні кліматичні саміти проходили у 2023 році в Дубаї, у 2024 році в Баку та цього місяця в бразильському Белені.

Опублікована угода підтверджує, що саме Туреччина офіційно очолить COP31, тоді як Австралія отримає допоміжну роль. Формат співпраці двох країн під час переговорів буде визначатися додатково, що робить майбутній саміт нетиповим для процесу ООН.

Нагадаємо

Туреччина прийме кліматичний саміт ООН наступного року, а Австралія очолить міжурядові переговори. Це компромісна угода вирішить протистояння між країнами щодо проведення COP31.

Алла Кіосак

Новини Світу
Баку
Організація Об'єднаних Націй
Дубай
Австралія
Туреччина