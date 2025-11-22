$42.150.00
Официально: Турция возглавит климатические переговоры COP31

Киев • УНН

 • 2178 просмотра

Турция получила право провести и возглавить следующие переговоры ООН по вопросам климата – COP31, согласно соглашению между Турцией и Австралией. Австралия получит роль "Президента переговоров", но ее обязанности остаются частично неопределенными.

Официально: Турция возглавит климатические переговоры COP31

Турция получила право провести и возглавить следующие переговоры ООН по вопросам климата - COP31. Об этом говорится в соглашении между Турцией и Австралией, опубликованном на сайте ООН, сообщает УНН со ссылкой на POLITICO.

Детали

Согласно обнародованному документу, именно Турция станет председателем COP31 и будет иметь ключевое влияние на формирование международного курса по климатическим финансам и ископаемому топливу. Представитель Австралии получит роль "Президента переговоров", которая предусматривает "исключительные полномочия по переговорам", но ее обязанности остаются частично неопределенными.

"Если между Турцией и Австралией возникнут разногласия во взглядах, консультации будут проводиться, пока разногласия не будут разрешены к обоюдному удовлетворению", – говорится в соглашении, в котором принято правильное написание названия страны, которое принимает турецкое правительство.

Такое решение стало результатом более чем года споров между Турцией и Австралией относительно того, кто должен принимать саммит в 2026 году. Турция подавала заявку от имени развивающихся стран, тогда как Австралия позиционировала себя как представителя тихоокеанских островов, которые сталкиваются с угрозой исчезновения.

Ранее министр климата Австралии Крис Боуэн заявлял: "Я имел бы все полномочия президента COP", однако текст соглашения это не подтверждает. В документе указано, что именно Турция назначит австралийского представителя на его роль.

Эксперт из E3G Олден Мейер подчеркнул: "Этого никогда раньше не делали. Никогда не было совместного президентства".

Турция предложила провести переговоры в средиземноморской Анталии. Предыдущие климатические саммиты проходили в 2023 году в Дубае, в 2024 году в Баку и в этом месяце в бразильском Белене.

Опубликованное соглашение подтверждает, что именно Турция официально возглавит COP31, тогда как Австралия получит вспомогательную роль. Формат сотрудничества двух стран во время переговоров будет определяться дополнительно, что делает будущий саммит нетипичным для процесса ООН.

Напомним

Турция примет климатический саммит ООН в следующем году, а Австралия возглавит межправительственные переговоры. Это компромиссное соглашение разрешит противостояние между странами относительно проведения COP31.

Алла Киосак

