Офіс Генпрокурора підтвердив, що переможець конкурсу на очільника САП Клименко пройшов перевірку

Так, під час засідання комісія САП повідомила, що Офіс Генерального прокурора підтвердив, що фіналісти конкурсу САП відповідають вимогам законів про очищення влади, про запобігання корупції та доступу до державної таємниці.

Мова про кандидата на посаду голови САП Олександра Клименка та Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

Окрім того, на засіданні комісія підготувала подання Генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його повинні скерувати найближчим часом.

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Доповнення

Раніше конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерувала лист щодо перевірки кандидатури Олександра Клименка на посаду голови САП на ім'я в.о. Генпрокурора Олексія Симоненка.

19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначила переможця конкурсу. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко.

Нагадаємо

Детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі ще в грудні 2021 року, але результати не було затверджено.

Президент України Володимир Зеленський закликав 17 липня призначити переможця конкурсу очільником САП.

Контекст

У жовтні 2021 року Зеленський заявив, що конкурс на посаду голови САП завершиться в 2021 році.

У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови №4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

13 жовтня 2020 року відбулося перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.