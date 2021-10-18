Зеленський вважає, що конкурс на посаду голови САП завершиться в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури найближчими днями збереться і конкурс буде завершений в цьому році. Таку думку він висловив в інтерв’ю ICTV, передає УНН.
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“Я був здивований, що комісія не може зібратися до остаточного результату, остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали, я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться і також у нас буде завершено конкурс в цьому році і ми нарешті отримаємо прокурора САП”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Володимир Зеленський звернув увагу на зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши, що не почув адекватних пояснень стосовно затримки конкурсу.
До цього, також 9 жовтня, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки висловили розчарування через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури(САП).
Зокрема, ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок, оскільки зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами.
За повідомленнями, кандидати на керівні посади в САП повинні були 9 жовтня, виконати практичне завдання. Але засідання було зірвано через відсутність кворуму. Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу.
Контекст
У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.
Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.
13 жовтня 2020 року пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.