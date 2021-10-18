Зеленский считает, что конкурс на должность председателя САП завершится в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ближайшие дни соберется и конкурс будет завершен в этом году. Такое мнение он высказал в интервью ICTV, передает УНН.
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"Я был удивлен, что комиссия не может собраться до окончательного результата, окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали, я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс в этом году и мы наконец получим прокурора САП ", - рассказал Зеленский.
Дополнение
Владимир Зеленский обратил внимание на срыв заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметив , что не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса.
До этого, также 9 октября, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В частности, ЕС и США призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек, поскольку остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украины и ее международными партнерами.
По сообщениям, кандидаты на руководящие должности в САП должны были 9 октября, выполнить практическое задание. Но заседание было сорвано из-за отсутствия кворума. Остались фактически финальные этапы конкурса.
Контекст
В сентябре 2020 Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.
После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.
13 октября 2020 прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.