Не почув адекватних пояснень: Зеленський звернув увагу на затримку з обранням керівника САП після заяви США та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши, що не почув адекватних пояснень стосовно затримки конкурсу. Про це він написав у своєму Twitter, після відповідної заяви з боку США та ЄС, пише УНН.
Цитата:
“Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом”, - заявив Зеленський, продублювавши повідомлення українською та англійською мовами.
Додамо
До цього, також 9 жовтня, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки висловили розчарування через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури(САП).
Зокрема, ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок, оскільки зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами.
За повідомленнями, кандидати на керівні посади в САП повинні були сьогодні, 9 жовтня, виконати практичне завдання. Але засідання було зірвано через відсутність кворуму. Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу.
Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2021
Контекст
У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.
Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.
13 жовтня 2020 року пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.