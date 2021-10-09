Не услышал адекватных объяснений: Зеленский обратил внимание на задержку с избранием главы САП после заявления США и ЕС

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109395 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 119678 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106072 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105228 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 133749 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120748 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159690 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143127 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179536 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172938 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 54080 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 67601 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 39666 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 81320 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 52325 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 119687 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 133751 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301940 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268822 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253690 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 109397 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119893 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159690 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117735 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117353 просмотра
Актуальное
Не услышал адекватных объяснений: Зеленский обратил внимание на задержку с избранием главы САП после заявления США и ЕС

Не услышал адекватных объяснений: Зеленский обратил внимание на задержку с избранием главы САП после заявления США и ЕС

Киев  •  УНН

 • 23627 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на срыв заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметив, что не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса. Об этом он написал в своем Twitter, после соответствующего заявления со стороны США и ЕС, пишет УНН.

Цитата:

“Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом”, - заявил Зеленский, продублировав сообщение на украинском и английском языках.

Добавим

До этого, также 9 октября, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В частности, ЕС и США призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек, поскольку остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами.

По сообщениям, кандидаты на руководящие должности в САП должны были сегодня, 9 октября, выполнить практическое задание. Но заседание было сорвано из-за отсутствия кворума. Остались фактически финальные этапы конкурса.

Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 9, 2021

Контекст

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы