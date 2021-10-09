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США та ЄС розчаровані через затримку з обранням керівника САП

Київ • УНН

 • 28688 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз висловили розчарування через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), та закликали відновити роботу комісії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці посольства США у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата:

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок, оскільки зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами.

Додамо

30 серпня четверо членів комісії з обрання керівника САП заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Контекст

У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

13 жовтня 2020 року пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

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