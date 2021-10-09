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США и ЕС разочарованы из-за задержки с избранием руководителя САП

США и ЕС разочарованы из-за задержки с избранием руководителя САП

Киев  •  УНН

 • 28684 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), и призвали возобновить работу комиссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства США в Facebook, сообщает УНН.

Цитата:

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ЕС и США призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек, поскольку остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами.

Добавим

30 августа четверо членов комиссии по избранию руководителя САП заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Контекст

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Украинские Национальные Новости

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