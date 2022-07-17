Зеленський закликав призначити переможця конкурсу очільником САП та доручив почати відбір голови НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав призначити переможця конкурсу очільником САП та доручив активізувати процедуру для відбору голови НАБУ. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.
Цитата
"Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський пояснив чому це питання чутливе.
"Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки.
"Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого. Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий", - повідомив Президент.
Доповнення
19 липня 2022 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі ще в грудні 2021 року, але результати не були затверджені.
Додамо
12 квітня директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади.