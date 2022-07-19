Комісія визначила переможця конкурсу на голову САП

Деталі

Комісія має здійснити подання до Офісу Генеральної прокуратури про призначення Клименка новим очільником САП.

Також комісія визначила переможця на посаду першого заступника голови САП – прокурора Офісу Генпрокурора Андрія Синюка.

Окрім того, члени комісії проголосували за подання на розгляд Генерального прокурора протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження щодо відповідності вимогам закону України про очищення влади, про запобігання корупції, а також про отримання допуску до державної таємниці кандитатуру Клименка Олександра на адміністративну посаду заступника Генерального прокурора, керівника САП.

Доповнення

Детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі ще в грудні 2021 року, але результати не було затверджено.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав 17 липня призначити переможця конкурсу очільником САП.

Контекст

У жовтні 2021 року Зеленський заявив, що конкурс на посаду голови САП завершиться в цьому році.

У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови №4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

13 жовтня 2020 року відбулося перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.