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Комиссия определила победителя конкурса на главу САП

Комиссия определила победителя конкурса на главу САП

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определила победителя конкурса. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко, передает УНН.

Детали

Комиссия должна осуществить представление в Офис Генеральной прокуратуры о назначении Клименко новым главой САП.

Также комиссия определила победителя на должность первого заместителя главы САП – прокурора Офиса Генпрокурора Андрея Синюка.

Кроме того, члены комиссии проголосовали за представление на рассмотрение Генерального прокурора в течение трех рабочих дней после получения комиссией подтверждения соответствия требованиям закона Украины об очищении власти, о предотвращении коррупции, а также о получении допуска к государственной тайне кандитатуру Клименко Александра на административную должность заместителя Генерального прокурора, управляющего САП.

Дополнение

Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 17 июля назначить победителя конкурса главой САП.

Контекст

В октябре 2021 года Зеленский заявил, что конкурс на должность главы САП завершится в этом году.

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого –доброчестность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии более часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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