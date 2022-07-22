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Комісія з відбору голови САП передала Генпрокуратурі кандидатуру Клименка на перевірку

Комісія з відбору голови САП передала Генпрокуратурі кандидатуру Клименка на перевірку

Київ • УНН

 • 150542 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерувала лист щодо перевірки кандидатури Олександра Клименка на посаду голови САП на ім'я в.о. Генпрокурора Олексія Симоненка. Про це повідомила голова комісії Катерина Коваль, яка опублікувала відповідний лист на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Так, комісія звернулася до Генпрокуратури для того, щоб підтвердити відповідність вимогам законодавства переможця конкурсу Клименка. Його кандидатуру подадуть на затвердження Генпрокурора лише після того, як комісія отримає схвальні результати перевірки Клименка.

Також передали інформацію про Андрія Синюка, який має стати заступником голови САП.

Доповнення

19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначила переможця конкурсу. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко.

Окрім того, члени комісії проголосували за подання на розгляд Генерального прокурора протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження щодо відповідності вимогам закону України про очищення влади, про запобігання корупції, а також про отримання допуску до державної таємниці кандидатури Клименка Олександра на адміністративну посаду заступника Генерального прокурора, керівника САП.

Раніше

Детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі ще в грудні 2021 року, але результати не було затверджено.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав 17 липня призначити переможця конкурсу очільником САП.

Контекст

У жовтні 2021 року Зеленський заявив, що конкурс на посаду голови САП завершиться в 2021 році.

У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови №4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого – доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

13 жовтня 2020 року відбулося перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

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