Одна з найбільших угод в історії відеоігр: EA Games продано за 55 мільярдів доларів

Придбання виробника популярних відеоігр, таких як The Sims, здійснює консорціум на чолі з представниками Саудівської Аравії. Передає УНН із посиланням на CNN та AFP.

Деталі

Electronic Arts, один з гігантів ігрової індустрії, сьогодні був проданий за 55 мільярдів доларів групі, що складається з венчурної компанії Silver Lake, PIF (публічного інвестиційного фонду Саудівської Аравії) та Affinity Partners.

Купівля Electronic Arts (EA) за 55 мільярдів доларів США увійшла в історію, як найбільша бізнес-угода, коли-небудь зареєстрована в ігровій індустрії.

Цікаво, що незважаючи на зміну в управлінні, нинішнє керівництво залишається при владі, забезпечуючи стратегічну безперервність. Само рішення про купівлю EA, як вказується, дозволить цій компанії розширити свою присутність у сфері цифрових розваг, спорту та технологій, відкриваючи двері до нових інтерактивних вражень.

Довідка

EA розробляє і випускає ігри по вже відомим франшизам, таким як Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall і Star Wars, а також ігри EA Sports.

LBO-угода

Зазначена угода є класичним випадком викупу з використанням левериджу (LBO).

В даному випадку ідеться про придбання контролю над компанією. Мета у реструктуризації бізнесу, підвищенні ефективності та прибутковості.

Складові операції:

покупець вкладає лише частину капіталу;

більша частина надходить від боргу;

борг виплачується з часом за рахунок грошей, які заробило придбане підприємство.

Доповнення

Угода по придбанню буде завершена у першому кварталі 2027 фінансового року.

Угода буде профінансована за рахунок 36 мільярдів доларів власного капіталу від учасників консорціуму та 20 мільярдів доларів боргових зобов'язань від JPMorgan Chase - ідеться у поясненні.

Для EA є серйозні перспективи - нова угода сприятиме тому, що компанія матиме нового контролюючого акціонера з типовим фокусом на приватному капіталі. У цьому контексті обіцяють зниження витрат і зосередження на франшизах з вищою прибутковістю.

При цьому, експериментальні або менш прибуткові проекти EA можуть втратити позиції.

Вплив на ринок

Придбання підкреслює зростаючий вплив PIF на світовому ігровому ринку. Фонд вже володіє Savvy Games Group та має частки в таких гігантах, як Activision Blizzard, Take-Two, Nintendo та Embracer. Тепер, з придбанням EA, Саудівська Аравія ще більше зміцнює свої позиції як головного інвестора в галузі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що компанія Electronic Arts Inc. погодилася продати акції групі приватних інвесторів. Державний інвестиційний фонд (PIF) Саудівської Аравії та Affinity Partners Джареда Кушнера, погодився заплатити 210 доларів за акцію готівкою за компанію з Редвуда у штаті Каліфорнія у США.