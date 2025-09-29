$41.480.01
48.410.31
ukenru
Эксклюзив
14:44 • 15911 просмотра
Одна из крупнейших сделок в истории видеоигр: EA Games продана за 55 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Electronic Arts продана за 55 миллиардов долларов консорциуму, включающему инвестфонд из Саудовской Аравии. Эта сделка является крупнейшей в истории игровой индустрии, при этом нынешнее руководство остается на своих должностях.

Одна из крупнейших сделок в истории видеоигр: EA Games продана за 55 миллиардов долларов

Приобретение производителя популярных видеоигр, таких как The Sims, осуществляет консорциум во главе с представителями Саудовской Аравии. Передает УНН со ссылкой на CNN и AFP.

Детали

Electronic Arts, один из гигантов игровой индустрии, сегодня был продан за 55 миллиардов долларов группе, состоящей из венчурной компании Silver Lake, PIF (публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии) и Affinity Partners.

Покупка Electronic Arts (EA) за 55 миллиардов долларов США вошла в историю как крупнейшая бизнес-сделка, когда-либо зарегистрированная в игровой индустрии.

Интересно, что, несмотря на смену в управлении, нынешнее руководство остается у власти, обеспечивая стратегическую непрерывность. Само решение о покупке EA, как указывается, позволит этой компании расширить свое присутствие в сфере цифровых развлечений, спорта и технологий, открывая двери к новым интерактивным впечатлениям.

Справка

EA разрабатывает и выпускает игры по уже известным франшизам, таким как Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и Star Wars, а также игры EA Sports.

LBO-сделка

Указанная сделка является классическим случаем выкупа с использованием левериджа (LBO).

В данном случае речь идет о приобретении контроля над компанией. Цель в реструктуризации бизнеса, повышении эффективности и прибыльности.

Составляющие операции: 

  • покупатель вкладывает лишь часть капитала;
    • большая часть поступает от долга;
      • долг выплачивается со временем за счет денег, которые заработало приобретенное предприятие.

        Дополнение

        Сделка по приобретению будет завершена в первом квартале 2027 финансового года. 

        Сделка будет профинансирована за счет 36 миллиардов долларов собственного капитала от участников консорциума и 20 миллиардов долларов долговых обязательств от JPMorgan Chase

        - говорится в пояснении. 

        Для EA есть серьезные перспективы - новая сделка будет способствовать тому, что компания будет иметь нового контролирующего акционера с типичным фокусом на частном капитале. В этом контексте обещают снижение затрат и сосредоточение на франшизах с более высокой прибыльностью.

        При этом, экспериментальные или менее прибыльные проекты EA могут потерять позиции.

        Влияние на рынок

        Приобретение подчеркивает растущее влияние PIF на мировом игровом рынке. Фонд уже владеет Savvy Games Group и имеет доли в таких гигантах, как Activision Blizzard, Take-Two, Nintendo и Embracer. Теперь, с приобретением EA, Саудовская Аравия еще больше укрепляет свои позиции как главного инвестора в отрасли.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что компания Electronic Arts Inc. согласилась продать акции группе частных инвесторов. Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии и Affinity Partners Джареда Кушнера, согласился заплатить 210 долларов за акцию наличными за компанию из Редвуда в штате Калифорния в США. 

        Игорь Тележников

        ТехнологииФинансы
        Саудовская Аравия