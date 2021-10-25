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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Одесі виділять 60 млн грн на “Велику реставрацію”: там держкошти “ділять” переслідувані правоохоронцями компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З держбюджету на реставрацію одеських пам’яток архітектури національного значення (філармонії — “Нової біржі”, художнього музею — “Палацу Потоцьких” та музею західного і східного мистецтва — “Палацу Абази”, — ред.) виділять 60 мільйонів гривень. Про це стало відомо з доповнення до розпорядження Кабміну від 11 жовтня 2021 року, повідомляє УНН.

Одесі виділять 60 млн грн на “Велику реставрацію”: там держкошти “ділять” переслідувані правоохоронцями компанії

Зокрема, на філармонію розподілять 30 млн грн, а на музеї — по 15 млн.

Однак, за повідомленнями одеських ЗМІ, виділених на філармонію 30 млн грн не вистачить навіть на протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Що ж стосується музеїв, то загальних 30 мільйонів вистачить максимум на косметичний ремонт їх фасадів.

Хто в Одесі освоює “реставраційні” гроші

Раніше стало відомо, що кошти на об’єкти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають тендерним фаворитам мерії. А саме — тендер на проектну документацію для реставрації одеської філармонії вартістю понад 5 млн грн вже виграла фірма “Екострой+”.

Вона належить Тетяні Сухановій, чоловік якої (Володимир Суханов, — ред.) свого часу займався проектуванням ремонту будинку Руссова.

Реставрувала його згодом компанія, афілійована з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном, який вже 4й рік переховується від українського правосуддя за кордоном.

Ще один тендер на об’єкті “Великої рестараціі”, а саме театру ім. Василька в Одесі дістався “Строй-еліт” (20 млн грн, — ред.). Компанія є фігурантом кримінального провадження стосовно розкрадання коштів з держбюджету в особливо великих розмірах, інформував “Монітор”. 

Додамо

До “реставраційних” закупівель, попри кримінальний шлейф, в Одесі продовжують допускати й інші фірми, зокрема, й ті, що пов’язані зі згаданим вище підозрюваним НАБУ Русланом Тарпаном. До прикладу, “Укрспецпроект” тільки поточного брав участь у низці тендерів на ремонти таких пам’яток архітектури, як будинок Лібмана, Стара Біржа, будівля мерії тощо.

Нагадаємо

Пов’язана з розшукуваним Тарпаном компанія отримала в Одесі держпідряд на ремонт садка за 8,4 млн грн.

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