Одесі виділять 60 млн грн на “Велику реставрацію”: там держкошти “ділять” переслідувані правоохоронцями компанії

Зокрема, на філармонію розподілять 30 млн грн, а на музеї — по 15 млн.

Однак, за повідомленнями одеських ЗМІ, виділених на філармонію 30 млн грн не вистачить навіть на протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Що ж стосується музеїв, то загальних 30 мільйонів вистачить максимум на косметичний ремонт їх фасадів.

Хто в Одесі освоює “реставраційні” гроші

Раніше стало відомо, що кошти на об’єкти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають тендерним фаворитам мерії. А саме — тендер на проектну документацію для реставрації одеської філармонії вартістю понад 5 млн грн вже виграла фірма “Екострой+”.

Вона належить Тетяні Сухановій, чоловік якої (Володимир Суханов, — ред.) свого часу займався проектуванням ремонту будинку Руссова.

Реставрувала його згодом компанія, афілійована з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном, який вже 4й рік переховується від українського правосуддя за кордоном.

Ще один тендер на об’єкті “Великої рестараціі”, а саме театру ім. Василька в Одесі дістався “Строй-еліт” (20 млн грн, — ред.). Компанія є фігурантом кримінального провадження стосовно розкрадання коштів з держбюджету в особливо великих розмірах, інформував “Монітор”.

Додамо

До “реставраційних” закупівель, попри кримінальний шлейф, в Одесі продовжують допускати й інші фірми, зокрема, й ті, що пов’язані зі згаданим вище підозрюваним НАБУ Русланом Тарпаном. До прикладу, “Укрспецпроект” тільки поточного брав участь у низці тендерів на ремонти таких пам’яток архітектури, як будинок Лібмана, Стара Біржа, будівля мерії тощо.

Нагадаємо

Пов’язана з розшукуваним Тарпаном компанія отримала в Одесі держпідряд на ремонт садка за 8,4 млн грн.