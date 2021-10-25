Одессе выделят 60 млн грн на "Большую реставрацию": там госсредства "делят" преследуемые правоохранителями компании
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Из госбюджета на реставрацию одесских памятников архитектуры национального значения (филармонии - "Новой биржи", художественного музея - "Дворца Потоцких" и музея западного и восточного искусства - "Дворца Абазы" - ред.) Выделят 60 млн гривен. Об этом стало известно из дополнения к распоряжению Кабмина от 11 октября 2021 года, сообщает УНН.
В частности, на филармонию распределят 30 млн грн, а на музеи - по 15 млн.
Однако, по сообщениям одесских СМИ, выделенных на филармонию 30 млн грн не хватит даже на противоаварийные и неотложные консервационные работы. Что же касается музеев, то общих 30 млн хватит максимум на косметический ремонт их фасадов.
Кто в Одессе осваивает "реставрационные" деньги
Ранее стало известно, что средства на объекты "Большой реставрации" Зеленского в Одессе отдают тендерным фаворитам мэрии. А именно - тендер на проектную документацию для реставрации одесской филармонии стоимостью более 5 млн грн уже выиграла фирма "Экострой +".
Она принадлежит Татьяне Сухановой, муж которой (Владимир Суханов - ред.) в свое время занимался проектированием ремонта дома Руссова.
Реставрировала его впоследствии компания, аффилированная с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, который уже 4й год скрывается от украинского правосудия за границей.
Еще один тендер на объекте "Большой рестарации", а именно театра им. Базилика в Одессе достался "Строй-элит" (20 млн грн - ред.). Компания является фигурантом уголовного производства в отношении хищения средств из госбюджета в особо крупных размерах, информировал "Монитор".
Добавим
К "реставрационным" закупкам, несмотря на уголовный шлейф, в Одессе продолжают допускать и другие фирмы, в том числе и те, которые связаны с упомянутым выше подозреваемым НАБУ Русланом Тарпаном. К примеру, "Укрспецпроект" только в этом году участвовал в ряде тендеров на ремонт таких памятников архитектуры, как дом Либмана, Старая Биржа, здание мэрии и тому подобное.
Напомним
Связанная с разыскиваемым Тарпаном компания получила в Одессе господряды на ремонт садика за 8,4 млн грн.