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Одессе выделят 60 млн грн на "Большую реставрацию": там госсредства "делят" преследуемые правоохранителями компании

Киев • УНН

 • 29273 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Из госбюджета на реставрацию одесских памятников архитектуры национального значения (филармонии - "Новой биржи", художественного музея - "Дворца Потоцких" и музея западного и восточного искусства - "Дворца Абазы" - ред.) Выделят 60 млн гривен. Об этом стало известно из дополнения к распоряжению Кабмина от 11 октября 2021 года, сообщает УНН.

Одессе выделят 60 млн грн на "Большую реставрацию": там госсредства "делят" преследуемые правоохранителями компании

В частности, на филармонию распределят 30 млн грн, а на музеи - по 15 млн.

Однако, по сообщениям одесских СМИ, выделенных на филармонию 30 млн грн не хватит даже на противоаварийные и неотложные консервационные работы. Что же касается музеев, то общих 30 млн хватит максимум на косметический ремонт их фасадов.

Кто в Одессе осваивает "реставрационные" деньги

Ранее стало известно, что средства на объекты "Большой реставрации" Зеленского в Одессе отдают тендерным фаворитам мэрии. А именно - тендер на проектную документацию для реставрации одесской филармонии стоимостью более 5 млн грн уже выиграла фирма "Экострой +".

Она принадлежит Татьяне Сухановой, муж которой (Владимир Суханов - ред.) в свое время занимался проектированием ремонта дома Руссова.

Реставрировала его впоследствии компания, аффилированная с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, который уже 4й год скрывается от украинского правосудия за границей.

Еще один тендер на объекте "Большой рестарации", а именно театра им. Базилика в Одессе достался "Строй-элит" (20 млн грн - ред.). Компания является фигурантом уголовного производства в отношении хищения средств из госбюджета в особо крупных размерах, информировал "Монитор".

Добавим

К "реставрационным" закупкам, несмотря на уголовный шлейф, в Одессе продолжают допускать и другие фирмы, в том числе и те, которые связаны с упомянутым выше подозреваемым НАБУ Русланом Тарпаном. К примеру, "Укрспецпроект" только в этом году участвовал в ряде тендеров на ремонт таких памятников архитектуры, как дом Либмана, Старая Биржа, здание мэрии и тому подобное.

Напомним

Связанная с разыскиваемым Тарпаном компания получила в Одессе господряды на ремонт садика за 8,4 млн грн.

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