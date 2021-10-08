Кошти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають одвічним тендерним фаворитам мерії з гучним кримінальним шлейфом

Контекст

Реконструкцію Одеської філармонії “Нова біржа” минулого року внесли до “Великого будівництва” президента Зеленського.

Вартість потрібних робіт оцінили у майже 60 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 22 жовтня. Тоді переможець аукціону матиме один рік для того, щоб посилити фундамент пам’ятки, дах та стіни, провести земляні роботи, зробити внутрішню гідроізоляцію та зовнішню ізоляцію.

У березні цього року вже відбувся перший тендер, пов’язаний із цією пам’яткою архітектури. Одеські чиновники вибирали компанію, яка має виготовити проектну документацію для реставрації філармонії вартістю понад 5 млн грн. Перемогла фірма “Екострой+”, що належить Тетяні Сухановій. Це дружина Володимира Суханова, який, за інформацією місцевих ЗМІ, напряму або через групу афілійованих осіб володіє великою кількістю ремонтно-реставраційних компаній.

Як інформує видання “Монітор”, за останні 6 років з місцевого бюджету Одеси “група Суханова” (зокрема, фірми “Екострой”, “Екострой і К” та “Екострой+”) отримали понад 60 мільйонів гривень.

При цьому, компанії Суханова, інформує “Монітор”, — фігуранти різноманітних кримінальних проваджень, зокрема, за фактами внесення до проектної документації неправдивих даних та шахрайства в особливо великих розмірах.

Будинок Руссова

У 2018-у проектуванням ремонту будинку Руссова займалася саме компанія Суханова “Екострой”.

А саму реставрацію, за рішенням Одеської мерії, проводила не менш сумнозвісна компанія, афілійована з ще одним бізнесменом-утікачем Русланом Тарпаном, “Укрспецпроект”.

Нині ж директора “Укрспецпроекту” та ще кількох фігурантів-“реставраторів” судять за привласнення на ремонтних роботах близько 5 млн грн, у той час як сам Тарпан має статус підозрюваного НАБУ та з 2017 року перебуває у всеукраїнському розшуку МВС.

Зв’язок Тарпана та Суханова

Ще у 2009 році “Екобуд” займався реконструкцією будинку Руссова в центрі Одеси на замовлення Руслана Тарпана. Афілійованим з бізнесменом-утікачем компаніям належить більшість приміщень історичної пам’ятки.

Тоді у будинку Руссова сталася пожежа, якийсь час він перебував у напівзруйнованому стані.

Лише у 2015-у році знову ж таки на замовлення Руслана Тарпана компанія “Екострой+” оцінила будинок Руссова як такий, що підлягає знесенню. Однак це викликало протести одеситів. Після цього, “Екострой+” знову зробила експертизу і показала протилежні результати — виявилося, що будинок таки можна відновити. Чим в майбутньому і зайнялася згадана вище компанія “Укрспецпроект”.

Деталі

Після першого етапу реставрації будинку Руссова на фасаді почали з’являтися тріщини, а у деяких місцях на будівлі навіть відвалилося облицювання. Найвідомішим результатом відновленням будинку Руссова стала пластикова пляшка замість обличчя на фігурі фасаду. Коли лицьова частина фігури відпала, виявилося, що пластикова тара служила реставраторам замість каркасів.

На другий етап реставрації планують витратити більше ніж 41 мільйон гривень. Наразі ж історична пам’ятка продовжує руйнуватися та стоїть закритою.

Додатково

В Одеській мерії прагнуть внести до програми Президента “Велика реставрація” якнайбільше своїх об’єктів, чим будуть претендувати на відповідне держфінансування. З цією метою місцева влада провела низку сумнівних тендерів, де перемогу дістала мережа ФОПів — “на складання кошторисної документації” для 50 пам’яток архітектури, пише “Пушкінська”.