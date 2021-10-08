Кошти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають одвічним тендерним фаворитам мерії з гучним кримінальним шлейфом

ukru
19:38 • 75431 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 98142 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 160030 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144054 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146680 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158736 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176421 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149905 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159087 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175977 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159575 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152676 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124986 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119138 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137032 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 160034 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152676 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251556 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247876 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53817 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64021 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62185 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98042 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109427 перегляди
Актуальне
Кошти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають одвічним тендерним фаворитам мерії з гучним кримінальним шлейфом

Кошти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають одвічним тендерним фаворитам мерії з гучним кримінальним шлейфом

Київ • УНН

 • 27720 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Майже 60 мільйонів планує виділити департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації на реставраційні роботи “Нової біржі” — одеської філармонії, яка увійшла до переліку об’єктів “Великої реставрації” Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє система публічних закупівель Prozorro. Водночас тендер на розробку проектної документації для ремонту філармонії вже розіграли, і його отримала фірма одвічного тендерного фаворита Одещини Володимира Суханова, який, свою чергою, має багатий шлейф кримінальних проваджень у “реставраційній справі”.

Контекст

Реконструкцію Одеської філармонії “Нова біржа” минулого року внесли до “Великого будівництва” президента Зеленського.

Вартість потрібних робіт оцінили у майже 60 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 22 жовтня. Тоді переможець аукціону матиме один рік для того, щоб посилити фундамент пам’ятки, дах та стіни, провести земляні роботи, зробити внутрішню гідроізоляцію та зовнішню ізоляцію.

У березні цього року вже відбувся перший тендер, пов’язаний із цією пам’яткою архітектури. Одеські чиновники вибирали компанію, яка має виготовити проектну документацію для реставрації філармонії вартістю понад 5 млн грн. Перемогла фірма “Екострой+”, що належить Тетяні Сухановій. Це дружина Володимира Суханова, який, за інформацією місцевих ЗМІ, напряму або через групу афілійованих осіб володіє великою кількістю ремонтно-реставраційних компаній.

Як інформує видання “Монітор”, за останні 6 років з місцевого бюджету Одеси “група Суханова” (зокрема, фірми “Екострой”, “Екострой і К” та “Екострой+”) отримали понад 60 мільйонів гривень.

При цьому, компанії Суханова, інформує “Монітор”, — фігуранти різноманітних кримінальних проваджень, зокрема, за фактами внесення до проектної документації неправдивих даних та шахрайства в особливо великих розмірах.

Будинок Руссова

У 2018-у проектуванням ремонту будинку Руссова займалася саме компанія Суханова “Екострой”.

А саму реставрацію, за рішенням Одеської мерії, проводила не менш сумнозвісна компанія, афілійована з ще одним бізнесменом-утікачем Русланом Тарпаном, “Укрспецпроект”.

Нині ж директора “Укрспецпроекту” та ще кількох фігурантів-“реставраторів” судять за привласнення на ремонтних роботах близько 5 млн грн, у той час як сам Тарпан має статус підозрюваного НАБУ та з 2017 року перебуває у всеукраїнському розшуку МВС.

Зв’язок Тарпана та Суханова

Ще у 2009 році “Екобуд” займався реконструкцією будинку Руссова в центрі Одеси на замовлення Руслана Тарпана. Афілійованим з бізнесменом-утікачем компаніям належить більшість приміщень історичної пам’ятки.

Тоді у будинку Руссова сталася пожежа, якийсь час він перебував у напівзруйнованому стані.

Лише у 2015-у році знову ж таки на замовлення Руслана Тарпана компанія “Екострой+” оцінила будинок Руссова як такий, що підлягає знесенню. Однак це викликало протести одеситів. Після цього, “Екострой+” знову зробила експертизу і показала протилежні результати — виявилося, що будинок таки можна відновити. Чим в майбутньому і зайнялася згадана вище компанія “Укрспецпроект”.

Деталі

Після першого етапу реставрації будинку Руссова на фасаді почали з’являтися тріщини, а у деяких місцях на будівлі навіть відвалилося облицювання. Найвідомішим результатом відновленням будинку Руссова стала пластикова пляшка замість обличчя на фігурі фасаду. Коли лицьова частина фігури відпала, виявилося, що пластикова тара служила реставраторам замість каркасів.

На другий етап реставрації планують витратити більше ніж 41 мільйон гривень. Наразі ж історична пам’ятка продовжує руйнуватися та стоїть закритою.

Додатково

В Одеській мерії прагнуть внести до програми Президента “Велика реставрація” якнайбільше своїх об’єктів, чим будуть претендувати на відповідне держфінансування. З цією метою місцева влада провела низку сумнівних тендерів, де перемогу дістала мережа ФОПів — “на складання кошторисної документації” для 50 пам’яток архітектури, пише “Пушкінська”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаУНН-Одеса

Звернутися з питань розміщення реклами