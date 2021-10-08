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Средства "Большой реставрации" Зеленского в Одессе отдают извечным тендерным фаворитам мэрии с громким уголовным шлейфом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Почти 60 миллионов планирует выделить департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации на реставрационные работы "Новой биржи" - одесской филармонии, которая вошла в перечень объектов "Большой реставрации" Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает система публичных закупок Prozorro. В то же время тендер на разработку проектной документации для ремонта филармонии уже разыграли, и его получила фирма извечного тендерного фаворита Одесской Владимира Суханова, который, в свою очередь, имеет богатый шлейф уголовных производств в "реставрационном деле".

Контекст

Реконструкцию Одесской филармонии "Новая биржа" в прошлом году внесли в "Большое строительство" президента Зеленского.

Стоимость необходимых работ оценили в почти 60 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений - 22 октября. Тогда победитель аукциона будет иметь один год для того, чтобы усилить фундамент достопримечательности, крышу и стены, провести земляные работы, сделать внутреннюю гидроизоляцию и внешнюю изоляцию.

В марте этого года уже состоялся первый тендер, связанный с этим памятником архитектуры. Одесские чиновники выбирали компанию, которая должна изготовить проектную документацию для реставрации филармонии стоимостью более 5 млн грн. Победила фирма "Экострой+", что принадлежит Татьяне Сухановой. Это жена Владимира Суханова, который, по информации местных СМИ, напрямую или через группу аффилированных лиц владеет большим количеством ремонтно-реставрационных компаний.

Как информирует издание "Монитор", за последние 6 лет из местного бюджета Одессы "группа Суханова" (в частности, фирмы "Экострой", "Экострой и К" и "Экострой+") получили более 60 млн гривен.

При этом, компании Суханова, информирует "Монитор", - фигуранты различных уголовных производств, в частности, по фактам внесения в проектную документацию ложных данных и мошенничества в особо крупных размерах.

Дом Руссова

В 2018-м проектированием ремонта дома Руссова занималась именно компания Суханова "Экострой".

А саму реставрацию, по решению Одесской мэрии, проводила не менее печально известная компания, аффилированная с еще одним беглым бизнесменом Русланом Тарпаном, "Укрспецпроект".

Сейчас же директора "Укрспецпроекта" и еще нескольких фигурантив-"реставраторов" судят за присвоение на ремонтных работах около 5 млн грн, в то время как сам Тарпан имеет статус подозреваемого НАБУ и с 2017 года находится во всеукраинском розыске МВД.

Связь Тарпана и Суханова

Еще в 2009 году "Экострой" занимался реконструкцией дома Руссова в центре Одессы на заказ Руслана Тарпана. Аффилированным с бизнесменом беглым компаниям принадлежит большинство помещений исторического памятника.

Тогда в доме Руссова произошел пожар, некоторое время он находился в полуразрушенном состоянии.

Лишь в 2015-м году опять же на заказ Руслана Тарпана компания "Экострой+" оценила дом Руссова как подлежащий сносу. Однако это вызвало протесты одесситов. После этого, "Экострой+" снова сделала экспертизу и показала противоположные результаты - оказалось, что дом таки можно обновить. Чем в дальнейшем и занялась упомянутая выше компания "Укрспецпроект".

Детали

После первого этапа реставрации дома Руссова на фасаде начали появляться трещины, а в некоторых местах на здании даже отвалилась облицовка. Самым известным результатом восстановлением дома Руссова стала пластиковая бутылка вместо лица на фигуре фасада. Когда лицевая часть фигуры отпала, оказалось, что пластиковая тара служила реставраторам вместо каркасов.

На второй этап реставрации планируют потратить более 41 млн гривен. Пока же исторический памятник продолжает разрушаться и стоит закрытым.

Дополнительно

В Одесской мэрии стремятся внести в программу Президента "Большая реставрация" больше своих объектов, чем будут претендовать на соответствующее госфинансирование. С этой целью местные власти провели ряд сомнительных тендеров, где победу получила сеть ФЛП - "на составление сметной документации" для 50 памятников архитектуры, пишет "Пушкинская".

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