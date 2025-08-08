Одещина зазнала нічної атаки рф дронами: пошкоджено інфраструктуру, поранено людину
Київ • УНН
Ворог атакував Одеський район безпілотниками, пошкодивши каналізаційно-насосну станцію. Постраждав охоронець АЗС, отримавши різані рани руки.
Одеська область уночі зазнала чергової атаки російських військ ударними безпілотниками - в Одеському районі. Постраждала людина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог вчергове атакував ударними безпілотниками Одеський район. Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави
З його слів, пожежа була оперативно ліквідована.
Постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно
Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
