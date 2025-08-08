Одещина зазнала нічної атаки рф дронами: пошкоджено інфраструктуру, поранено людину

Одеська область уночі зазнала чергової атаки російських військ ударними безпілотниками - в Одеському районі. Постраждала людина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог вчергове атакував ударними безпілотниками Одеський район. Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави