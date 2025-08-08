82 зі 108 російських дронів знешкоджено над Україною, у тому числі 3 реактивних
Київ • УНН
В ніч на 8 серпня ворог атакував Україну 108 засобами повітряного нападу. Знешкоджено 82 повітряні цілі, включаючи 79 "Шахедів".
росія вночі випустила по Україні 108 дронів, знешкоджено 82, у тому числі три реактивних, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 серпня (із 20.30 7 серпня) ворог атакував 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - ідеться у повідомленні.
