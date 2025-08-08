82 из 108 российских дронов обезврежены над Украиной, в том числе 3 реактивных

россия ночью выпустила по Украине 108 дронов, обезврежено 82, в том числе три реактивных, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 августа (с 20.30 7 августа) враг атаковал 108 средствами воздушного нападения: 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 8-ю скоростными (реактивными) БпЛА с направлений: Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушные цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны