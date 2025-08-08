Одесская область подверглась ночной атаке РФ дронами: повреждена инфраструктура, ранен человек

Ночью враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками Одесский район. Пострадал человек, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы - написал Кипер.

По его словам, пожар был оперативно ликвидирован.

Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно - отметил глава ОВА.

Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.