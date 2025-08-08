$41.610.07
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Одесская область подверглась ночной атаке РФ дронами: повреждена инфраструктура, ранен человек

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Враг атаковал Одесский район беспилотниками, повредив канализационно-насосную станцию. Пострадал охранник АЗС, получив резаные раны руки.

Одесская область подверглась ночной атаке РФ дронами: повреждена инфраструктура, ранен человек

Ночью враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками Одесский район. Пострадал человек, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы

- написал Кипер.

По его словам, пожар был оперативно ликвидирован.

Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно

- отметил глава ОВА.

Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Одесская область