Одеса потребує сучасного метеорологічного обладнання для протидії стихіям - мер
Київ • УНН
Міський голова Одеси Геннадій Труханов обговорив стихійне лихо 30 вересня та наголосив на необхідності сучасного метеорологічного обладнання для міста. Наявне обладнання не дозволяє точно визначати кількість опадів та локалізацію небезпечних явищ.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов провів зустріч, в рамках якої обговорив стихійне лихо в місті, яке сталося 30 вересня. Він наголосив, що для протидії таким катаклізмам необхідно забезпечити місто сучасним метеорологічним обладнанням, яке вже є у Києві і Львові, пише УНН з посиланням на сторінку Труханова у Telegram.
Провів робочу зустріч із директором Гідрометеоцентру Чорного та Азовського морів Віктором Ситовим. Обговорили хронологію подій 30 вересня, особливості прогнозування погодних явищ і необхідність покращення взаємодії між метеорологічними службами та місцевою владою
Мер також пояснив, що станом на зараз Гідрометеоцентр має 12 метеостанцій, з яких чотири — морські. Втім, за його словами, наявне обладнання не дозволяє точно визначати кількість опадів і локалізацію небезпечних явищ.
Для цього потрібен сучасний локатор — такий, як уже працює у Львові та на Київщині. Його радіус дії — близько 300 км, що дало б змогу охопити весь південний регіон
Крім того, Труханов доручив своїм заступникам спільно з фахівцями Центру підготувати технічну специфікацію та обґрунтування важливості встановлення такого локатора в Одесі.
Також планую звернутися до наших міст-побратимів із проханням підтримати цю ініціативу. Для нас важливо, щоб прогноз погоди був максимально точним і деталізованим, адже на його основі ми приймаємо рішення щодо дій усіх міських служб у разі небезпечних погодних умов
Доповнення
В Одеській області знову очікуються значні дощі. У разі погіршення погодних умов, роботодавці мають бути готові до переведення працівників на дистанційку.