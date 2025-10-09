Одесса нуждается в современном метеорологическом оборудовании для противодействия стихиям - мэр
Киев • УНН
Мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил стихийное бедствие 30 сентября и подчеркнул необходимость современного метеорологического оборудования для города. Имеющееся оборудование не позволяет точно определять количество осадков и локализацию опасных явлений.
Мэр Одессы Геннадий Труханов провел встречу, в рамках которой обсудил стихийное бедствие в городе, произошедшее 30 сентября. Он подчеркнул, что для противодействия таким катаклизмам необходимо обеспечить город современным метеорологическим оборудованием, которое уже есть в Киеве и Львове, пишет УНН со ссылкой на страницу Труханова в Telegram.
Провел рабочую встречу с директором Гидрометеоцентра Черного и Азовского морей Виктором Сытовым. Обсудили хронологию событий 30 сентября, особенности прогнозирования погодных явлений и необходимость улучшения взаимодействия между метеорологическими службами и местными властями
Мэр также пояснил, что по состоянию на сейчас Гидрометеоцентр имеет 12 метеостанций, из которых четыре — морские. Впрочем, по его словам, имеющееся оборудование не позволяет точно определять количество осадков и локализацию опасных явлений.
Для этого нужен современный локатор — такой, как уже работает во Львове и на Киевщине. Его радиус действия — около 300 км, что позволило бы охватить весь южный регион
Кроме того, Труханов поручил своим заместителям совместно со специалистами Центра подготовить техническую спецификацию и обоснование важности установки такого локатора в Одессе.
Также планирую обратиться к нашим городам-побратимам с просьбой поддержать эту инициативу. Для нас важно, чтобы прогноз погоды был максимально точным и детализированным, ведь на его основе мы принимаем решения относительно действий всех городских служб в случае опасных погодных условий
Дополнение
В Одесской области снова ожидаются значительные дожди. В случае ухудшения погодных условий, работодатели должны быть готовы к переводу работников на удаленку.