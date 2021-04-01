ОБСЄ зробила заяву за підсумками засідання ТКГ: ні слова про відмову Росії від перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронньої контактній групі, посол Хайді Грау зробила заяву за підсумками зустрічей ТКГ і її Робочих груп на поточному тижні. Про відмову Росії підтримати пропозицію України щодо дотримання режиму припинення вогню у ній - ні слова, передає УНН.
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"Зростання числа порушень режиму припинення вогню останнім часом, дієвість заходів з його посилення, а також загальна ситуація безпеки в зоні конфлікту стали предметом великих дискусій в Робочій групі з безпеки і ТКГ. Прі цьому сторони наголосили на важливості дотримання в повному обсязі заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених ТКГ 22 липня 2020 року", - заявила Грау.
Деталі
Повідомляється, що, незважаючи на розбіжності з процедурних питань, учасники Політичної робочої групи обговорювали окремі аспекти Плану дій в повній відповідності з Мінськими угодами, що розробляється за дорученням ТКГ.
У центрі уваги Гуманітарної робочої групи було одночасне відкриття нових пунктів пропуску поблизу населених пунктів Золоте і Щастя в Луганській області.
В ході дискусії також обговорювалися питання взаємного звільнення і обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом.
Учасники Економічної робочої групи розглядали питання пенсій і соціальних виплат громадянам, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) України.
Крім того, були обговорені актуальні теми водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, питання екології та забезпечення мобільного зв'язку в ОРДЛО.
Що було раніше
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук на засіданні ТКГ 31 березня, на тлі загострення ситуації на Донбасі, запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Ініціативу підтримала ОБСЄ, однак пропозиція не знайшла підтримки з боку російської делегації.