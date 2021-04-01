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Украина 14 апреля в ТКГ предложит "пасхальное перемирие" - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 18030 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 14 апреля украинская сторона предложит вернуться к режиму прекращения огня на Пасху. Об этом сказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

Цитата:

"Мы предлагали и будем предлагать действия, предложения, шаги для того, чтобы показывать: для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе, и первый и самый важный шаг - это прекращение огня... У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как положено. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на кладбище, двигаться по территории - поэтому надо думать о разминировании, о контроле", - сказал Кравчук.

Детали

В то же время, по его словам, нужно принять такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня - не только на Пасху.

Глава украинской делегации заявил, что Россия имеет позицию, что Украина должна выполнять только те прихоти, которые они считают нужными, и только те решения, которые они предлагают, а идти на переговорные процессы отказывается.

"Украина должна быть всегда готовой к тому, что Россия не умеет решать вопросы другим путем, чем силовой. И норма международного права для них необязательна, это просто их философия", - добавил он.

Контекст

Кравчук на заседании ТКГ 31 марта, на фоне обострения ситуации на Донбассе, предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. Инициативу поддержала ОБСЕ, однако предложение не нашло поддержки со стороны российской делегации.

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