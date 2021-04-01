Україна 14 квітня у ТКГ запропонує "великоднє перемир'я" - Кравчук

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Київ • УНН

 • 18046 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 14 квітня українська сторона запропонує повернутись до режиму припинення вогню на Великодні свята. Про це сказав голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в ефірі каналу “Україна 24”, передає УНН.

Цитата:

“Ми пропонували і будемо пропонувати дії, пропозиції, кроки для того, щоб показувати: для України немає нічого більш важливого, ніж припинення війни на Донбасі, і перший і найважливіший крок — це припинення вогню... У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання порушимо, як належить. Тому що у Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатись по території — тому треба думати про розмінування, про контроль”, — сказав Кравчук.

Деталі

Водночас, з його слів, потрібно ухвалити такі кроки, які забезпечують припинення вогню — не лише на Великдень.

Голова української делегації заявив, що Росія має позицію, що Україна повинна виконувати лише ті забаганки, які вони вважають за потрібне, і тільки ті рішення, які вони пропонують, а йти на переговорні процеси відмовляється.

“Україна має бути завжди готовою до того, що Росія не вміє вирішувати питання іншим шляхом, ніж силовий. І норма міжнародного права для них є необов’язковою, це просто їх філософія”, — додав він.

Контекст

Кравчук на засіданні ТКГ 31 березня, на тлі загострення ситуації на Донбасі, запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Ініціативу підтримала ОБСЄ, однак пропозиція не знайшла підтримки з боку російської делегації

Українські Національні Новини

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